Samoa A for the World Rugby 2017 Pacific Rugby Challenge

APIA, SAMOA – MONDAY 06 MARCH 2017: The Samoa Rugby Union today announced the 28 players and management that will travel to Fiji 7th March 2017 to contest the World Rugby 2017 Pacific Rugby Challenge.

Samoa A will compete against Junior Japan, Tonga A and Fiji Warriors. The tournament will be held at the ANZ Stadium, Suva 10-18 March.

ROUND.1.

Friday 10 March Junior Japan vs Samoa A, ANZ Stadium, Suva, 3.00pm

ROUND.2.

Tuesday 14 March Samoa A vs Tonga A, ANZ Stadium, Suva, 3.00pm

ROUND.3.

Saturday 18 March, Fiji Warriors vs Samoa A, ANZ Stadium, Suva, 3.00pm

The Samoa A Team as announced:

1. Nu’uuli Lene –Tighthead Prop, Ories, Wellington

2. Ausetalia Vaiomanu – Tighthead Prop, Queensland Uni, Queensland

3. Matt Talaese – Tighthead Prop, Wellsford, Northland

4. Tietie Tuimauga – Loosehead Prop, SCOPA, Apia Union

5. Jake Grey – Tighthead Prop, SCOPA, Apia Union

6. Bronson Fotualii Tauakipulu – Hooker/Prop, Sunnybank, Queensland

7. Ripine Fualau – Hooker/Prop, Moataa, Apia Union

8. Talaga Alofipo – Lock, Vaimoso, Apia West

9. Peato Toeafe – Lock, Saasaai, Itu O Tane

10. Ikifusi Matamu – Lock, Moataa, Apia Union

11. Oneone Fa’afou – Openside, Vaiala, Apia Union

12. Daniel Hytongue – Openside, Vaiala

13. Tasman Liahona Vaega’au, Blindside, Moataa

14. Mikaele Tapili – Lock/Blindside, Marist, Apia West

15. Jeff Lepa – Lock/No.8, Waimea OB Tasman

16. Dwyane Polataivao – Halfback, Northcote, North Harbour

17. Lucky Palamo – Halfback, Harlequins, Victoria

18. Danny Tusitala – Utility Back, Ponsonby, Auckland

19. Patrick Fa’apale – Flyhalf, Vaiala, Apia Union

20. Etiuefa Fiavaai – Flyhalf, Moataa, Apia Union

21. Ope Peleseuma – Midfield Back, HOBM, Wellington

22. Kaino Fuataga – Midfield Back, Vaiala, Apia Union

23. Faafou Amate – Midfield Back, Moata’a, Apia Union

24. Tomasi Alosio – Midfield Back, HOBM, Wellington

25. Johnny Vaili – Outside Back, Moataa, Apia Union

26. Johnny Samuelu – Outside Back, Vaiala, Apia Union

27. Malu Falaniko – Outside Back, Vaiala, Apia Union

28. Jay Malielegaoi – Outside Back, Vaiala, Apia Union

MANAGEMENT

Coach – Potu Leavasa

Assistant – Filipo Saena

Technical Advisor – Alama Ieremia

Manager – Fono Pitoitua

S/C – Tim Rogers

Physio – Akbar Bhamji

NON TRAVELING RESERVES

Francis AH Him

Uilisese Mamaeula

Jeff Makapelu

Faletoa Moli

