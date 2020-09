EFKS TV2 presents Soalepule 11

‘Soalepule‘ is a weekly television show produced by EFKS TV2 and is presented by Paialii Levasa Tapuala Oloapu

This is episode 11 aired on EFKS TV2 on Friday 4th September 2020.

00:40 Faafeiloaiga mai le Fofoga ole Polokalame, Paialii Levasa Tapuala Oloapu

01:41 Afioga i le Faipule ole Itumalo Salega Sisifo, ‘Olomaualugaelea’eaesefili Afoa Fiti Va’ai ma Faipule ole Itumalo Tu Taulaga i Sisifo, Faumuina Leatinu’u Wayne Fong

38:36 Sui Olioli: Uuga Moliola Venasio Fidow, Itumalo Gagaifomauga No. 1

53:51 Sui Olioli: Masinalupe Makesi Masinalupe, Itumalo Lefaga ma Faleseela